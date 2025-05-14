Запальна пара на червоній доріжці: Квентін Тарантіно вийшов у світ з дружиною Даніеллою

Даніелла Пік та Квентін Тарантіно / © Associated Press

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Американський кінорежисер Квентін Тарантіно та його дружина Даніелла Пік відвідали разом відкриття 78-го Каннського кінофестивалю. Пара вийшла на червону доріжку 13 травня.

Даніелла Пік та Квентін Тарантіно / © Associated Press

Вони обіймалися, коли позували фотографам. 62-річний Квентін був одягнений згідно дрескоду в чорний смокінг, білу сорочку та краватку-метелика, а ось Даніелла обрала гламурну сукню від Lee Grebenau Dankner з глибоким декольте.

Сукня була повністю розшита кристалами, а спина у неї була відкрита. Цей образ дружина режисера доповнила прикрасами від Chopard.

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Даніелла Пік та Квентін Тарантіно / © Associated Press

Нагадаємо, що пара заручилася 1 липня 2017 року. Даніелла — дочка відомого співака та композитора Цвікі Піка, з якою Тарантіно зустрівся в ізраїльській поїздці просування фільму «Безславні виродки» 2009 року. 28 листопада 2018 року пара зіграла таємне весілля в Лос-Анджелесі, 22 лютого 2020 року в них народився син Лео, а 2 липня 2022 року — народилася дочка. Родина мешкає у Тель-Авіві.

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press