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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Запальна пара на червоній доріжці: Квентін Тарантіно вийшов у світ з дружиною Даніеллою

Це рідкісний публічний вихід режисера, тим паче у компанії дружини.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Даніелла Пік та Квентін Тарантіно

Даніелла Пік та Квентін Тарантіно / © Associated Press

Американський кінорежисер Квентін Тарантіно та його дружина Даніелла Пік відвідали разом відкриття 78-го Каннського кінофестивалю. Пара вийшла на червону доріжку 13 травня.

Даніелла Пік та Квентін Тарантіно / © Associated Press

Даніелла Пік та Квентін Тарантіно / © Associated Press

Вони обіймалися, коли позували фотографам. 62-річний Квентін був одягнений згідно дрескоду в чорний смокінг, білу сорочку та краватку-метелика, а ось Даніелла обрала гламурну сукню від Lee Grebenau Dankner з глибоким декольте.

Сукня була повністю розшита кристалами, а спина у неї була відкрита. Цей образ дружина режисера доповнила прикрасами від Chopard.

Даніелла Пік та Квентін Тарантіно / © Associated Press

Даніелла Пік та Квентін Тарантіно / © Associated Press

Нагадаємо, що пара заручилася 1 липня 2017 року. Даніелла — дочка відомого співака та композитора Цвікі Піка, з якою Тарантіно зустрівся в ізраїльській поїздці просування фільму «Безславні виродки» 2009 року. 28 листопада 2018 року пара зіграла таємне весілля в Лос-Анджелесі, 22 лютого 2020 року в них народився син Лео, а 2 липня 2022 року — народилася дочка. Родина мешкає у Тель-Авіві.

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

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