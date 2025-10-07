ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
165
1 хв

Запалила у блискучій металевій мінісукні: Наомі Кемпбелл зіграла діджей-сет на вечірці в Дубаї

55-річна британська супермодель і зірка 90-х у вбранні з ефектом оптичної ілюзії зіграла діджей-сет на паті в ОАЕ.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Наомі Кемпбелл

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл нещодавно побувала в Об’єднаних Арабських Еміратів, де відвідала вечірку з нагоди відкриття ресторану Carbone Dubai в Atlantis The Royal.

Супермодель була не просто гостею, а спеціально запрошеною діджейкою, яка розважила публіку своїм запальним діджей-сетом.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Для своєї появи вона обрала гламурний лук. На Кемпбелл була блискуча різнокольорова мінісукня з ефектом оптичної ілюзії від туніського дизайнера Алі Каруї. Вбрання мало приталений верх, розкльошену коротку спідницю, комір-стійку, американську пройму, трикутний виріз на животі і відкриту спину.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі розпустила волосся і накрутила кінчики в локони, зробила макіяж із бронзово-коричневими тінями і прикрасила руки браслетами.

А за кілька годин до цього модель продефілювала килимовою доріжці в іншому розкішнолму творінні Алі Каруї — у вечірній чорній сукні максі, розшитій зверху чорним бісером. Вбрання мало довгі рукави і вільну спідницю до підлоги з високим розрізом до стегна. Лук вона доповнила зачіскою з невеликим плетінням, чорними окулярами «котяче око» і чорними туфлями-човниками.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл на показ бренду Maison Vivier у Парижі одягла костюм гарбузового відтінку.

