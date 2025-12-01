- Дата публікації
-
Категорія
Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 176
- Час на прочитання
- 1 хв
Запечена індичка та пироги: Дженніфер Лопес із донькою приготувала святкову вечерю для сім’ї
Співачка показала, як відсвяткувала День подяки.
56-річна співачка, акторка, продюсерка і бізневумен — Дженніфер Лопес — опублікувала у своєму Instagram серію фото підготовки до святкування Дня подяки, національного свята США, що святкують у четвертий четвер листопада, і цьогоріч воно припадало на 27 листопада.
Святкову вечерю зірка вирішила приготувати самотужки. У цьому їй допомагала донька — 17-річна Емма. Вони разом запекли традиційну індичку з яблуками та декілька видів пирогів.
Також Дженніфер показала свій святковий образ — шовкову сукню з рукавами-ліхтариками і мереживом, яку вона доповнила босоніжками з аплікаціями, розшитими бісером, і з пір’ям. Волосся Лопес зібрала в низький пучок.
На одному з фото співачка позувала біля ялинки, вбраної в рожевих відтінках.
