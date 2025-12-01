Запечена індичка та пироги: Дженніфер Лопес із донькою приготувала святкову вечерю для сім’ї

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

56-річна співачка, акторка, продюсерка і бізневумен — Дженніфер Лопес — опублікувала у своєму Instagram серію фото підготовки до святкування Дня подяки, національного свята США, що святкують у четвертий четвер листопада, і цьогоріч воно припадало на 27 листопада.

Святкову вечерю зірка вирішила приготувати самотужки. У цьому їй допомагала донька — 17-річна Емма. Вони разом запекли традиційну індичку з яблуками та декілька видів пирогів.

Дженніфер Лопес із донькою / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес із донькою / © Instagram Дженніфер Лопес

Індичка, яку приготувала Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Пироги, які приготувала Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Також Дженніфер показала свій святковий образ — шовкову сукню з рукавами-ліхтариками і мереживом, яку вона доповнила босоніжками з аплікаціями, розшитими бісером, і з пір’ям. Волосся Лопес зібрала в низький пучок.

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

На одному з фото співачка позувала біля ялинки, вбраної в рожевих відтінках.

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Associated Press