Запідозрили у весіллі: на столі Кайлі Дженнер була табличка, де її підписали прізвищем бойфренда

Пара опинилася у центрі уваги через кумедний інцидент на престижному заході.

Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе / © Getty Images

Телезірка та підприємиця Кайлі Дженнер перебуває у стосунках з актором Тімоті Шаламе. Пара намагається не дуже акцентувати на цьому увагу, хоча останнім часом вони все частіше разом виходять у світ.

Минулими вихідними пара знову разом з’явилася на світській церемонії — відвідала «Золотий глобус», адже Шаламе номінували на звання «Найкращого актора». Однак коли вони сіли за свій стіл, то дуже здивувалися іменним табличкам на ньому, адже та, яка була на місці Кайлі, мала подвійне прізвище — Дженнер-Шаламе. Чи була це помилка, жарт, чи пара насправді таємно побралася — невідомо.

Кайлі Дженнер тримає табличку з подвійним прізвищем / © Getty Images

Кайлі Дженнер тримає табличку з подвійним прізвищем / © Getty Images

Однак судячи з реакції знаменитостей, яка потрапила на фото, вони самі такого не очікували.

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе / © Getty Images

Також під час заходу Кайлі і Тімоті не приховували почуттів. Але на червону доріжку актор знову вийшов сам. Він одягнув костюм выд Chrome Hearts, який поєднав зі кольє Panthère de Cartier з 18-каратного білого золота та годинником Urban Jürgensen UJ-2.

Тімоті Шаламе / © Associated Press

Тімоті Шаламе / © Associated Press

