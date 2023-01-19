Заплатила величезні гроші: Кім Кардашян купила аметистовий хрест, який носила принцеса Діана

Ця прикраса була перлиною в колекції виставленої на аукціон і тепер вона належить одній з найскандальніших телеперсон.

18 січня 2023 року на аукціоні Sotheby's в Лондоні, в межах Royal and Noble, було продано прикрасу, яку 1987 року носила принцеса Діана - аметистовий хрест Аттали.

Ця прикраса не належала Діані, перед заходом вона позичила її у свого друга Наїма Аттали. Підвіска була виготовлена компанією Garrard на початку ХХ століття. Точне походження прикраси невідоме, окрім того, що вона була виготовлена компанією Garrard. Ймовірно, вона була зроблена за спеціальним замовленням, можливо навіть це копія історичної прикраси.

Від моменту смерті Діани хрест не з'являвся на публіці, але через стільки років про цю прикрасу знову заговорили, оскільки сім'я Аттали вирішила її продати і це велика рідкість, оскільки ювелірні вироби, які носила принцеса, вкрай рідко потрапляють на аукціони, адже всі вироби зі своєї особистої колекції вона заповідала синам.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Купила хрест з аметистів та діамантів американська зірка реалітішоу та підприємниця Кім Кардашян, повідомляє видання DailyMail. Британська компанія підтвердила їм продаж, а джерело близьке до Кім, що саме вона купила прикрасу. Виявляється, 42-річна зірка збирає колекцію історичних та пам'ятних речей, які носили сильні, культові жінки, які надихали Кім.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

"Діана була жінкою неймовірного стилю, краси та грації. Для Кім велика честь мати чудову прикрасу, яку колись носила покійна принцеса", - розповів інсайдер DailyMail.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

У колекції Кардашян також є набір браслетів Елізабет Тейлор, який вона купила 2011 року за 65 000 доларів, а 2017 року вона заплатила 379 500 доларів за годинник Джекі Кеннеді.

Хрест Аттали Кім придбала за 197 000 доларів, що значно більше, ніж аукціонний дім хотів отримати за нього.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

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