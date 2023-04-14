Заплела "колосок" та одягла сукню з рюшами: Аліна Байкова відвідала захід на підтримку України

Аліна знов одягла українські бренди.
Супермодель Аліна Байкова відвідала благодійний захід організації All Hands and Hearts, що відбувся у Маямі. На галаконцерті збирали гроші для підтримки біженців з України, які змушені були покинути свої домівки через війну. Також метою заходу було привернути увагу до руйнівних наслідків війни в Україні. Співзасновницею фонду є чеська супермодель Петра Нємцова.
Аліна для галавечора вибрала дуже ніжну сукню із рюшами від українського бренду Overthesea. У вбрання була також асиметрична спідниця, пояс та імітація чокера. Вартість такої сукні 16 210 гривень.
Своє приголомшливе вбрання супермодель доповнила клатчем персикового відтінку, прикрасами від швейцарського ювелірного бренду Chopard та гламурною брошкою з пір'ям від українського бренду аксесуарів VESNA. Також зірка зробила зачіску "колосок" та улюблений макіяж.
Також нагадаємо, що Петра Нємцова не вперше підтримує нашу країну. Модель раніше неодноразово публікувала слова підтримки у своїх соціальних мережах.
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