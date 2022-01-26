Заправила штанину в шкарпетку: Крістен Стюарт у недбалому вигляді заскочили папараці

Крістен Стюарт знову була зазнімкована папараці під час прогулянки Нью-Йорком.

31-річна зірка можливо і намагалася залишитися непоміченою, але у неї це не вийшло. Одягнена Крістен була у все чорне: толстовку, спортивні штани, довге пальто, а взута в синьо-білі кросівки. На одній нозі штани акторки були заправлені в малинову шкарпетку, а на плечі у Крістен висів чорний рюкзак від Nike.

Стюарт зібрала волосся у недбалий високий пучок, одягла чорну захисну маску та сонцезахисні окуляри круглої форми. На шиї у зірки була її улюблена прикраса у вигляді ланцюга із замком.

Крістен Стюарт / Getty Images

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Днями, нагадаємо, Крістен Стюарт відвідала "Пізніше шоу зі Стівеном Колбертом" у Нью-Йорку. Коли акторка приїхала на шоу, її сфотографували папараці. Того дня Крістен мала чудовий вигляд в білій розстебнутій сорочці, під якою була біла майка і одягла чорні укорочені штани зі стрічками у вигляді підтяжок. Аутфіт зірки доповнювали білі ботильйони на підборах із чорним носком та шнурівкою.

Крістен Стюарт / Getty Images

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