Заправив штани в шкарпетки: сміливий образ Тімоті Шаламе на Met Gala 2021

Заправив штани в шкарпетки: сміливий образ Тімоті Шаламе на Met Gala 2021

Це був, потрібно зізнатися, ефектний вихід.

На Met Gala 2021 молодий актор Тімоті Шаламе прийшов в дуже екстравагантному образі. Актор вдягнув двобортний піджак Haider Ackermann, і білі штани на гумках внизу, які були зібрані гармошкою біля краю довгих білих шкарпеток. Складалося враження, що Тімоті просто заправив штани в шкарпетки.

Тімоті Шаламов на Met Gala 2021 / Associated Press

Образ актор доповнив парою світлих Converse All-Stars.

На балу Інституту костюма сяяли й інші зірки. Але найбільше запам'ятався всім образ Кім Кардашьян.

Кім Кардашян / Associated Press

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