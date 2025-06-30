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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
6859
Час на прочитання
1 хв

Запросив усіх на город: Девід Бекхем показав, як відсвяткував 76-річчя своєї мами

Ексфутболіст вирішив поєднати корисне з приємним та влаштувати свято для мами на своїй дачі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Девід Бекхем із мамою

Девід Бекхем із мамою / © Instagram Девіда Бекхема

Нещодавно Сандрі Джорджіні Вест — мамі 50-річного Девіда Бекхема — виповнилося 76 років. У своєму Instagram спортсмен показав, як пройшло святкування її дня народження. Ексфутболіст запросив усю сім’ю на свою заміську ділянку в Котсуолдсі, Англія, де він зараз займається сільським господарством і садівництвом. Він доглядає за городом, садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом.

На фото Девід, Сандра та Ромео Бекхем позували з райдужним святковим тортом.

Девід Бекхем з мамою / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем з мамою / © Instagram Девіда Бекхема

Ромео Бекхем і Сандра Вест / © Instagram Девіда Бекхема

Ромео Бекхем і Сандра Вест / © Instagram Девіда Бекхема

На дні народження були присутні і батьки дружини Девіда — Вікторії — Ентоні та Джекі Адамс.

Вікторія Бекхем із батьками / © Instagram Девіда Бекхема

Вікторія Бекхем із батьками / © Instagram Девіда Бекхема

Сестра Бекхема, Сандра Вест, батьки Вікторії Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Сестра Бекхема, Сандра Вест, батьки Вікторії Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

А також молодша сестра Девіда Джоанн. На руці Бекхема — ортез, адже днями він переніс операцію з видалення гвинта, встановленого 22 роки тому. Травма сталася далекого 2003 року під час футбольного матчу.

Девід з мамою і сестрою / © Instagram Девіда Бекхема

Девід з мамою і сестрою / © Instagram Девіда Бекхема

Проте ручний ортез не завадив ексфутболістові зібрати врожай картоплі на городі.

Девід Бекхем на своєму городі / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем на своєму городі / © Instagram Девіда Бекхема

Раніше, нагадаємо, Девід Бекхем показав рідкісні архівні фото із мамою на честь її дня народження.

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Дата публікації
Кількість переглядів
6859
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