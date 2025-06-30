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Запросив усіх на город: Девід Бекхем показав, як відсвяткував 76-річчя своєї мами
Ексфутболіст вирішив поєднати корисне з приємним та влаштувати свято для мами на своїй дачі.
Нещодавно Сандрі Джорджіні Вест — мамі 50-річного Девіда Бекхема — виповнилося 76 років. У своєму Instagram спортсмен показав, як пройшло святкування її дня народження. Ексфутболіст запросив усю сім’ю на свою заміську ділянку в Котсуолдсі, Англія, де він зараз займається сільським господарством і садівництвом. Він доглядає за городом, садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом.
На фото Девід, Сандра та Ромео Бекхем позували з райдужним святковим тортом.
На дні народження були присутні і батьки дружини Девіда — Вікторії — Ентоні та Джекі Адамс.
А також молодша сестра Девіда Джоанн. На руці Бекхема — ортез, адже днями він переніс операцію з видалення гвинта, встановленого 22 роки тому. Травма сталася далекого 2003 року під час футбольного матчу.
Проте ручний ортез не завадив ексфутболістові зібрати врожай картоплі на городі.
Раніше, нагадаємо, Девід Бекхем показав рідкісні архівні фото із мамою на честь її дня народження.