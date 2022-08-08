Заради доброї справи: Джуліанна Мур продала на благодійному ярмарку кілька своїх дизайнерських суконь

Голлівудська акторка Джуліанна Мур у суббуті, 6 серпня, відвідала благодійний ярмарок у Нью-Йорку, де виставила на продаж кілька своїх вечірніх дизайнерських суконь.

Ці вбрання 61-річна акторка одягала на світські заходи та червоні доріжки, а зараз вони послужили добрій справі – виручені від продажу кошти передали до фонду Entertainment Community Fund.

Джуліанна Мур / Фото: Getty Images

Джуліанна з'явилася на цьому заході у чорній довгій сукні з рюшами у романтичному стилі. Також на цьому вбранні були присутні вставки із прозорого мережива. Образ вона доповнила золотими прикрасами та макіяжем.

Усього акторка виставила на продаж п'ять своїх вбрань різних років: сітчасту сукню, жовту на одне плече і повністю розшиту паєтками, чорну шифонову від Valentino, чорну приталену з розшитим бісером верхи, а також червону з оригінальною накидкою на плечі з пір'ям, яку вона одягала на червону доріжку Канського кінофестивалю ще 2018 року.

Джуліанна Мур / Фото: Getty Images

Читайте також: