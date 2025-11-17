ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
219
1 хв

Заради неї в Dior змінили сукню: Дженніфер Лоуренс вийшла у світ у луку, який більше ніхто не носив

Лоуренс з’явилася на 16-й церемонії вручення премії Governors Awards у Лос-Анджелесі.

Юлія Каранковська
Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Акторка Дженніфер Лоуренс упродовж багатьох років співпрацює з Модним домом Dior і носила їхні сукні в найважливіші моменти своєї кар’єри. Саме в сукні цього бренду вона отримала свій перший «Оскар» і вийшла вагітною на червону доріжку.

Модний дім, ймовірно, дуже прихильний до акторки, тому напередодні її виходу у світ новий креативний директор бренду Джонатан Андерсон створив для Лоуренс ексклюзивну сукню. Це було вбрання перлинного кольору і з оголеними плечима, а також повністю прикрашене складками. Це вбрання поєднувало мінімалізм та естетику грецької богині. А ось сміливий розріз на спідниці додавав сукні повітряного силуету і нотку драматизму.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Однак ця сукня натхненна тим, що Андерсон показав на подіумі. Сукня з показу була довжини міді та з об’ємною спідницею.

Dior Ready-to-wear весна-літо 2026 / © Getty Images

Dior Ready-to-wear весна-літо 2026 / © Getty Images

Образи акторки Дженніфер Лоуренс на червоних доріжках та у звичайному житті (19 фото)

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Марія Грація Кьюрі та Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Марія Грація Кьюрі та Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

© Associated Press

Дженніфер Лоуренс у сукні Marchesa на прем'єрі / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс у сукні Marchesa на прем'єрі / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс на прем'єрі фільму / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс на прем'єрі фільму / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс на прем'єрі / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс на прем'єрі / © Getty Images

