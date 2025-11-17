- Дата публікації
Заради неї в Dior змінили сукню: Дженніфер Лоуренс вийшла у світ у луку, який більше ніхто не носив
Лоуренс з’явилася на 16-й церемонії вручення премії Governors Awards у Лос-Анджелесі.
Акторка Дженніфер Лоуренс упродовж багатьох років співпрацює з Модним домом Dior і носила їхні сукні в найважливіші моменти своєї кар’єри. Саме в сукні цього бренду вона отримала свій перший «Оскар» і вийшла вагітною на червону доріжку.
Модний дім, ймовірно, дуже прихильний до акторки, тому напередодні її виходу у світ новий креативний директор бренду Джонатан Андерсон створив для Лоуренс ексклюзивну сукню. Це було вбрання перлинного кольору і з оголеними плечима, а також повністю прикрашене складками. Це вбрання поєднувало мінімалізм та естетику грецької богині. А ось сміливий розріз на спідниці додавав сукні повітряного силуету і нотку драматизму.
Однак ця сукня натхненна тим, що Андерсон показав на подіумі. Сукня з показу була довжини міді та з об’ємною спідницею.