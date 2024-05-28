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Зараз у тренді: Клаудія Шиффер носить взуття, яке купила ще у 90-х

Зараз у тренді: Клаудія Шиффер носить взуття, яке купила ще у 90-х

Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Супермодель похизуваался вінтажною парою взуття.

53-річна німецька супермодель 90-х – Клаудія Шиффер – показала в Instagram свій літній лук та розповіла про нього цікаві подробиці.

Вона позувала для фото у блакитних прямих джинсах, білій футболці з принтом та жовтою сумкою Chanel на плечі. Образ моделі доповнювали великі сонцезахисні окуляри у білій оправі та сріблясті балетки Chanel, куплені нею, як виявилося, ще у 1990-х роках.

© Instagram Клаудии Шиффер
Фото: Instagram Клаудии Шиффер

"Неофіційний початок літа. Я знову почала носити свої вінтажні балетки @chanelofficial із 90-х", — підписала фото Клаудія.

© Instagram Клаудии Шиффер
Фото: Instagram Клаудии Шиффер

До речі, балетки знову повертаються в моду і цього сезону будуть у тренді.

Нагадаємо, раніше Клаудія Шиффер показала архівне фото, на якому позувала у бікіні та в компанії колеги – датчанки Хелени Крістенсен.

Клаудія Шиффер та Хелена Крістенсен / © Instagram Клаудии Шиффер
Клаудія Шиффер та Хелена Крістенсен / Фото: Instagram Клаудии Шиффер

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