Заскочили на пляжі: модель Playboy у чорному купальнику похизувалася сексуальними формами

28-річна Елізабет Марі Шевальє у спокусливому луку знялася у фотосесії.

Папараці заскочили на пляжі в Малібу американську модель Playboy, зірку Instagram і OnlyFans Елізабет Марі Шевальє. Дівчина у цей момент знімалася у пікантній фотосесії.

Ліз була одягнена у чорний купальник, ліф якого ідеально підкреслив її пишні груди. Вона продемонструвала сексуальні форми.

Взута білявка була у мюлі з плетінням і на дерев'яній платформі і підборах. У руці красуня тримала чорне парео в сітку.

Елізабет Марі Шевальє / Фото: Getty Images

Шевальє розпустила волосся, зробила насичений макіяж із рожевими блискучим тінями і довгими віями, а також довгий френч. У вухах у неї були великі сережки-кільця з камінням, а на пальці – каблучка з великим діамантом.

Нагадаємо, раніше Елізабет Марі Шевальє з'явилася на вулицях Лос-Анджелеса у рожевій латексній мінісукні з відвертим декольте.

Читайте також: