Заскочили папараці: який вигляд має Дженніфер Лопес у реальному житті

Дженніфер Лопес знову зазнімкували папараці на вулицях Лос-Анджелеса.
55-річна співачка та акторка їхала в автомобілі на пасажирському сидінні, коли її сфотографували репортери. Дженніфер була майже без макіяжу, волосся зібрала шпилькою і дивилася, мабуть, у свій телефон. За кермом був якийсь невідомий чоловік.
Нещодавно Лопес потрапила до об'єктивів папараці в Лос-Анджелесі, коли вийшла з автомобіля. Артистка мала стильний вигляд і була одягнена в білу вкорочену блузку з широкими рукавами та джинси-кльош з дірками. Аутфіт вона доповнила бежевими босоніжками на високих шпильках.
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