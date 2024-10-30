Заскочили папараці: який вигляд має Дженніфер Лопес у реальному житті

55-річна співачка та акторка їхала в автомобілі на пасажирському сидінні, коли її сфотографували репортери. Дженніфер була майже без макіяжу, волосся зібрала шпилькою і дивилася, мабуть, у свій телефон. За кермом був якийсь невідомий чоловік.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Нещодавно Лопес потрапила до об'єктивів папараці в Лос-Анджелесі, коли вийшла з автомобіля. Артистка мала стильний вигляд і була одягнена в білу вкорочену блузку з широкими рукавами та джинси-кльош з дірками. Аутфіт вона доповнила бежевими босоніжками на високих шпильках.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

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