Заскочили папараці: який вигляд має у реальному житті Софія Вергара

52-річна Софія Вергара потрапила під приціл фотографів у Лос-Андежлісі.
Для повсякденного виходу Софія Вергара обрала сіру трикотажну кофту та просторі молочно-білі широкі штани у поєднанні з білими кросівками та маленькою сумкою через плече.
У Вергари було розпущене пряме волосся і легкий денний макіяж на обличчі.
Нагадаємо, днями ми показували вам, який вигляд має у повсякденному житті 55-річна співачка та акторка Дженніфер Лопес.
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