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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
86
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1 хв

Заскочили в Маямі: американська модель прогулялася у прозорій сукні з красивим декольте

Брукс Нейдер обрала для прогулянки пікнатний лук.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Брукс Нейдер

Брукс Нейдер / © Getty Images

Американська модель Брукс Нейдер потрапила до об’єктивів папараці у Маямі.

Дівчина прогулювалася у пікантному аутфіті. На ній була червона довга сукня з драпуванням і без бретельок, яка просвічувалася. Головним акцентом у її луку було красиве пишне декольте.

/ © Getty Images

© Getty Images

До речі, Брукс багато часу проводить на пляжі, тому не дивно, що у неї помітні сліди від шлейок купальника, які вона засвітила у цьому вбранні.

Аутфіт Нейдер доповнила золотими босоніжками. Вона зробила укладання з локонами, макіяж із рожевими рум’янами і помадою, а також молочний манікюр і червоний педикюр. Із прикрас вона використала сережки-кільця і каблучку.

Нагадаємо, Брукс Нейдер у жовтому бікіні з рюшами приймала сонячні ванни на пляжі у Маямі.

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