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- Шоу-бізнес
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Заскочили в Маямі: американська модель прогулялася у прозорій сукні з красивим декольте
Брукс Нейдер обрала для прогулянки пікнатний лук.
Американська модель Брукс Нейдер потрапила до об’єктивів папараці у Маямі.
Дівчина прогулювалася у пікантному аутфіті. На ній була червона довга сукня з драпуванням і без бретельок, яка просвічувалася. Головним акцентом у її луку було красиве пишне декольте.
До речі, Брукс багато часу проводить на пляжі, тому не дивно, що у неї помітні сліди від шлейок купальника, які вона засвітила у цьому вбранні.
Аутфіт Нейдер доповнила золотими босоніжками. Вона зробила укладання з локонами, макіяж із рожевими рум’янами і помадою, а також молочний манікюр і червоний педикюр. Із прикрас вона використала сережки-кільця і каблучку.
Нагадаємо, Брукс Нейдер у жовтому бікіні з рюшами приймала сонячні ванни на пляжі у Маямі.