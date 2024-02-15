Засмагала біля басейну: Демі Роуз у яскравому бікіні блиснула пишними сідницями

28-річна британська модель показала, як відпочиває у Бразилії.

Демі Роуз опублікувала в Instagram пікантний знімок з відпустки, яку вона проводить у Бразилії.

У День Валентина модель засмагала біля басейну у яскравому бікіні. Красуня блиснула на камеру пишними і сексуальними сідницями.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Роуз лежала на різнокольоровому рушнику, а біля неї стояв келих із якимось напоєм і тарілка з фруктами.

Нагадаємо, раніше Демі Роуз показала гарячу світлину, на якій вона постала без плавок. На стегнах у неї було лише бежеве парео-сітку з торочкою.

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