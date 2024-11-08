Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Засмагала біля басейну: модель у блідо-м'ятному бікіні похизувалася спокусливими формами

Засмагала біля басейну: модель у блідо-м'ятному бікіні похизувалася спокусливими формами

Засмагала біля басейну: модель у блідо-м'ятному бікіні похизувалася спокусливими формами

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл поділилася з фоловерами гарячим знімком із відпустки.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – виклала в Instagram нову світлину з відпочинку.

Дівчина приймала сонячні ванни біля басейну. Вона спокусливо позувала у блідо-м'ятному купальнику на зав'язках і з золотими кільцями.

Джессіка Гейл / ©
Джессіка Гейл

Джессіка продемонструвала підтягнуте тіло і сексуальні форми.

Гейл розпустила волосся, зробила ніжний макіяж і прикрасила зап'ястя золотим браслетом.

Нагадаємо, минулого разу Джессіка Гейл показала пікантні знімки у білому бікіні.

Читайте також:

Як правильно підготувати свій раціон? Поради експерта для холодної пори року

Як правильно підготувати свій раціон? Поради експерта для холодної пори року

Повʼязані теми:

Наступна публікація