Засмагала біля басейну: модель у блідо-м'ятному бікіні похизувалася спокусливими формами

Джессіка Гейл поділилася з фоловерами гарячим знімком із відпустки.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – виклала в Instagram нову світлину з відпочинку.
Дівчина приймала сонячні ванни біля басейну. Вона спокусливо позувала у блідо-м'ятному купальнику на зав'язках і з золотими кільцями.
Джессіка продемонструвала підтягнуте тіло і сексуальні форми.
Гейл розпустила волосся, зробила ніжний макіяж і прикрасила зап'ястя золотим браслетом.
Нагадаємо, минулого разу Джессіка Гейл показала пікантні знімки у білому бікіні.
Читайте також:
- Пройшлася пляжем: панамська модель у купальнику продемонструвала широкі стегна і тонку талію
- У замшевому жилеті і шкіряних мінішортах: американська модель блиснула спокусливим бюстом
- У білому ансамблі з металевими деталями від Gucci: артистка блиснула пласким животом на івенті