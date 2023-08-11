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Засмагала біля басейну: зірка реаліті у помаранчевому купальнику продемонструвала красиву фігуру

Засмагала біля басейну: зірка реаліті у помаранчевому купальнику продемонструвала красиву фігуру

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1176
Час на прочитання
1 хв
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Засмагала біля басейну: зірка реаліті у помаранчевому купальнику продемонструвала красиву фігуру

Емма Ернан/Instagram

Емма Ернан влаштувала собі імпровізований фотосет у яскравому бікіні.

Зірка американського реалітішоу для Netflix – Selling Sunset – Емма Ернан опублікувала в Instagram світлини з відпочинку. Цього разу ефектна блондинка приймала сонячні ванни біля басейну і позувала на колінах на шезлонгу.

Емма Ернан/Instagram / ©
Емма Ернан/Instagram

На Еммі був помаранчевий купальник на зав'язках, який ідеально підкреслив її струнку і красиву фігуру. А ще Ернан похизувалася пишним і сексуальним бюстом.

Емма Ернан/Instagram / ©
Емма Ернан/Instagram

Свій лук красуня доповнила об'ємним укладанням із локонами, окулярами у жовтій оправі, сережками-кільцями і рожевим манікюром.

Емма Ернан/Instagram / ©
Емма Ернан/Instagram
Емма Ернан/Instagram / ©
Емма Ернан/Instagram

Нагадаємо, минулого разу Емма Ернан продемонструвала сексуальні сідниці у яскравому бікіні.

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Дата публікації
Перегляди
1176
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