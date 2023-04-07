Засмагала і курила: папараці заскочили 20-річну кубинську співачку на пляжі у Маямі

Співачка Малу Тревехо релаксувала на повну, приймаючи сонячні ванни.
Кубинська артистка Малу Тревехо потрапила в об'єктиви папараці на пляжі у Маямі.
Красуня засмагала, лежачи на шезлонгу. На ній було золоте бікіні на зав'язках і безліч прикрас на руках і шиї.
Малу блиснула на камеру пружними сідницями і татуюваннями на тілі.
А ще фотографи зазнімкували, як Тревохо курить сигарету. На жаль, співачка має погану звичку, від якої, напевно, їй важко відмовитися.
Нагадаємо, на пляжі у Маямі відпочивала учасниця шоу "Холостяк-12" Вікторія Варлей. Акторка продемонструвала струнку сексуальну фігуру у чорному купальнику.
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