Засмагала на пляжі: Елізабет Герлі у блакитному бікіні з камінням похизувалася пишним декольте

Елізабет Герлі опублікувала в Instagram знімки з відпочинку. Акторка приймала сонячні ванни на пляжі.

Одягнена Ліз була у блакитне бікіні від свого власного бренду купальників Elizabeth Hurley Beach. Ліф був прикрашений камінням, бісером і стразами. Герлі похизувалася пишним сексуальним декольте.

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Зірка розпустила волосся і зробила улюблений макіяж сомкі-айс.

Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі у кораловому купальнику продемонструвала струнку фігуру у басейні.

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