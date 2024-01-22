Засмагала на пляжі: Елізабет Герлі у блакитному бікіні з камінням похизувалася пишним декольте

58-річна акторка продовжує сама рекламувати купальники власного бренду.
Елізабет Герлі опублікувала в Instagram знімки з відпочинку. Акторка приймала сонячні ванни на пляжі.
Одягнена Ліз була у блакитне бікіні від свого власного бренду купальників Elizabeth Hurley Beach. Ліф був прикрашений камінням, бісером і стразами. Герлі похизувалася пишним сексуальним декольте.
Зірка розпустила волосся і зробила улюблений макіяж сомкі-айс.
Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі у кораловому купальнику продемонструвала струнку фігуру у басейні.
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