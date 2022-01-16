Засмагала на сходах: Надя Дорофєєва у червоному бікіні блиснула пласким животом

Співачка поділилася з шанувальниками новим фото із відпустки у Тулумі.

Відпочинок Наді Дорофєєвої, який вона проводить з чоловіком Володимиром Дантесом у Мексиці, добігає кінця, і співачка насолоджується останніми проміннями спекотного сонця.

"Ловлю останні промені", — підписала світлину знаменитість.

Артистка опублікувала в Instagram фото, на якому вона засмагає, лежачи на сходах. Одягнена зірка у червоне бікіні і рожеву бейсболку.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

Надя блиснула стрункою фігурою та пласким животом.

"Кайфую від твоєї фігури", "Вау, красуня", "Твоя фігура — це щось. Пішла і я займатися спортом", "Як завжди шикарна і неймовірна", "Надю, ти богиня. Твоя фігура шикарна, твій животик дуже гарний, ноги гарні", — написали у коментарях шанувальники співачки.

Раніше Дорофєєва продемонструвала бездоганну фігуру у купальнику кольору авокадо.

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