Засмагала топлес біля басейну: Шерон Стоун показала підписникам, як провела вікенд

У неділю у своєму акаунті в Instagram Шерон запостила фото, яке зробила біля басейну у своєму будинку. На фото акторка зображена топлес, у неї на плечах накинута смугаста накидка, що пасує за кольором до плавок зірки. Шерон сміється, а у підписі під цим пікантним фото пише:

"З вдячністю недосконалість в ідеальний день ❣️".

Шерон Стоун не боїться демонструвати шанувальникам свою не ідеальну фігуру та відкрито говорить про це. Це не перше фото зірки у бікіні, яким вона поділилася у своєму акаунті.

Шанувальники захопилися таким фото своєї улюблениці. Вони пишуть: "Гаряче", "Лененда", "Ікона" та ще багато інших слів із компліментами.

Нагадаємо, нещодавно ми показували в якому розкішному аутфіті Шерон Стоун приїжджала на показ Dolce & Gabbana, який відбувся в Італії.

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