Засмагала топлес: Демі Роуз похизувалася пишним бюстом

Британська модель показала, як проводить відпустку.
Демі Роуз опублікувала в Instagram Stories світлини зі свого відпочинку на пляжі. Красуня, щоб отримати рівномірну засмагу, зняла ліф і топлес приймала сонячні ванни.
На камеру спокусниця Демі продемонструвала пишне декольте, яке притиснула до рушника.
Ще Роуз похизувалася сексуальним бюстом у жовтому картатому купальнику з рожевими зав'язками.
Нагадаємо, минулого разу Демі у прозорій білизні спокусливо позувала у ванні з гарною панорамою на море.
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