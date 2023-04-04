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Засмагала топлес: Демі Роуз похизувалася пишним бюстом

Засмагала топлес: Демі Роуз похизувалася пишним бюстом

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
423
Час на прочитання
1 хв
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Засмагала топлес: Демі Роуз похизувалася пишним бюстом

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Британська модель показала, як проводить відпустку.

Демі Роуз опублікувала в Instagram Stories світлини зі свого відпочинку на пляжі. Красуня, щоб отримати рівномірну засмагу, зняла ліф і топлес приймала сонячні ванни.

На камеру спокусниця Демі продемонструвала пишне декольте, яке притиснула до рушника.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Ще Роуз похизувалася сексуальним бюстом у жовтому картатому купальнику з рожевими зав'язками.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, минулого разу Демі у прозорій білизні спокусливо позувала у ванні з гарною панорамою на море.

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Дата публікації
Перегляди
423
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