Засмагала у білому бікіні: нідерландська модель похизувалася пружними сідницями

Лаура Селія у білому купальнику приймала сонячні ванни на пляжі.
Нідерландська модель Лаура Селія вирішила пригадати свій відпочинок на морі і опублікувала в Instagram архівну світлину.
На ній дівчина засмагає на пляжі на шезлонгу. Одягнена вона у біле бікіні на зав'язках.
Лаура похизувалася пружними і спокусливими сідницями.
У неї було укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками, білий манікюр і золоті каблучки на пальцях.
"Скучаю за сонцем", – підписала Селія фото.
Нагадаємо, раніше Лаура Селія позувала на нічному пляжі у сексуальній золотій сукні з оголеною спиною.
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