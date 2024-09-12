Засмагала у білому бікіні: нідерландська модель похизувалася пружними сідницями

Лаура Селія у білому купальнику приймала сонячні ванни на пляжі.

Нідерландська модель Лаура Селія вирішила пригадати свій відпочинок на морі і опублікувала в Instagram архівну світлину.

На ній дівчина засмагає на пляжі на шезлонгу. Одягнена вона у біле бікіні на зав'язках.

Лаура Селія/Instagram

Лаура похизувалася пружними і спокусливими сідницями.

У неї було укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками, білий манікюр і золоті каблучки на пальцях.

"Скучаю за сонцем", – підписала Селія фото.

Нагадаємо, раніше Лаура Селія позувала на нічному пляжі у сексуальній золотій сукні з оголеною спиною.

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