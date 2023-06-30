Засмагає на пляжі: учасниця "Холостяка-12" у леопардовому бікіні похизувалася пишним бюстом

Вікторія Варлей обрала для свого пляжного луку купальник з анімалістичним принтом.

Учасниця 12-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк" – акторка Вікторія Варлей – показала в Instagram Stories, як вона відпочивала на пляжі у Маямі.

Красуня приймала сонячні ванни у леопардовому бікіні, у якому вона блиснула сексуальним бюстом.

Вікторія Варлей/Instagram Вікторії Варлей

Свій пляжний лук Варлей доповнила бежевою панамкою з принтом і чорними сонцезахисними окулярами.

Вікторія Варлей/Instagram Вікторії Варлей

Нагадаємо, інша учасниця "Холостяка-12" Марина Голд знялася у відвертій фотосесії. Вона позувала у чорному бюстгальтері і стрингах. На одній нозі було щось подібне гартеру.

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