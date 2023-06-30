Засмагає на пляжі: учасниця "Холостяка-12" у леопардовому бікіні похизувалася пишним бюстом

Вікторія Варлей обрала для свого пляжного луку купальник з анімалістичним принтом.
Учасниця 12-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк" – акторка Вікторія Варлей – показала в Instagram Stories, як вона відпочивала на пляжі у Маямі.
Красуня приймала сонячні ванни у леопардовому бікіні, у якому вона блиснула сексуальним бюстом.
Свій пляжний лук Варлей доповнила бежевою панамкою з принтом і чорними сонцезахисними окулярами.
Нагадаємо, інша учасниця "Холостяка-12" Марина Голд знялася у відвертій фотосесії. Вона позувала у чорному бюстгальтері і стрингах. На одній нозі було щось подібне гартеру.
Читайте також:
- Учасниця "Холостяка-11" вперше стала мамою і показала фото з новонародженою дитиною
- У мінісукні з сексуальним декольте: учасниця "Холостяка-12" у спокусливому образі сходила до ресторану
- У чорному бікіні і поясі з торочкою: учасниця "Холостяка-12" у спокусливому луку похизувалася сексуальними формами