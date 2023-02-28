Засмагає у Дубаях: учасниця "Холостяка-12" у чорному бікіні продемонструвала сідниці

Учасниця 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" Юлія Кавчук мешкає нині у Дубаях, звідки тішить фоловерів своїми знімками та відео.

Цього разу дівчина опублікувала фото з відпочинку у басейні, де приймала сонячні ванни. Дівчина позувала на камеру у чорному бікіні, демонструючи струнку фігуру і сідниці.

Юлія Кавчук/Instagram Юлії Кавчук

У дописі Кавчук мотивує підписників цінувати себе і мріяти, адже мрії обов'язково здійсняться.

"Я завжди говорю – "Так"! Легко знайомлюся з людьми, приймаю пропозицію про роботу, відгукуюсь на зустрічі, якщо маю час. Уважно вислуховую поради, навіть якщо я їх не просила. Просто аналізую, чому ця людина захотіла сказати це мені. Мене легко "підбити" на будь-яку спонтанну подорож. Легко даю шанс на дружбу, кохання чи робочі стосунки. Я приймаю будь-який виклик, тому що вважаю нічого не відбувається просто так.

Але також я спокійно і легко говорю – "Ні"! Легко прощаюся, забуваю та блокую без другого шансу. Я не терплю жодного неповажного слова до себе, жодного поганого вчинку стосовно мене, якщо навіть поганим його вважаю лише я.

Вважаю, що кожна людина повинна створювати історію навколо себе, яка їй подобається і оточувати себе людьми, які їй подобаються безумовно. Не потрібно нікого і нічого терпіти жодну секунду, так ви руйнуєте свій маленький світ і себе.

Цінуйте себе, прагніть, мрійте і прийде те, що найкраще для вас! І пам’ятайте те, що хочете ви, не хоче хтось інший. Тому всі мрії реальні і мають здійснюватися, бо це ваші мрії і ідеї і вони появляються не просто так! Все збудеться, такі закони Всесвіту!" – написала Юлія.

Раніше Кавчук у суцільному чорному купальнику похизувалася сексуальним декольте.

Юлія Кавчук/Instagram Юлії Кавчук

Нагадаємо, фіналістка проєкту "Холостяк-12" Олександра Мудра показала своє фото топлес.

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