Засмагають з донькою в схожих купальниках: Джіджі Хадід показала милі фото з відпочинку

Зірка досі не показує обличчя дівчинки.

26-річна американська супермодель Джіджі Хадід влаштувала собі невеликий відпочинок і вирішила позасмагати і поплавати в басейні. Компанію їй склала її донька Хай, яка народилася у вересні 2020 року.

Джіджі одягнена в жовто-зелений купальник, її волосся зібране скранчем в пучок, вона мокра виринає їз басейну.

Джіджі Хадід / Інстаграм Джіджі Хадід

Маленька Хай сидить на рушнику. Вона одягнена в купальник такого ж забарвлення, як і мамин. Вийшов ідеальний family look.

Джіджі Хадід / Інстаграм Джіджі Хадід

Звичайно, фоловерів моделі хочуть, щоб вона показала вже нарешті обличчя доньки. Однак Джіджі не поспішає це робити.

Джіджі Хадід / Інстаграм Джіджі Хадід

Нагадаємо, папараці сфотографували Джіджі Хадід на Мангеттені. Вона в черговий раз продемонструвала невимушений образ. Модель вибрала в'язану гачком кофту з короткими рукавами ніжно-жовтого відтінку, яку прикрашали невеликі вишиті квіти. Поєднувала вона її з широкими лляними штанами гірчичного кольору і білими капцями.

Джіджі Хадід / Getty Images

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