Засмагла і в оригінальних сережках: Кім Кардашян з'явилася на публіці у стильному образі

Учора у Каліфорнії відбулася гламурна вечірка Кайлі Дженнер, організована нею з нагоди запуску нової косметичної лінійки від Kylie Cosmetics. На заході побували близькі друзі дівчини та всі її старші сестри.

Традиційно особливу увагу привернула 41-річна Кім, яка має ще розкішніший вигляд, після недавнього розриву з Пітом Девідсоном. Зірка реаліті-шоу одягла на вечірку чорний комбінезон із американською проймою від свого бренду Skims та доповнила його аксесуарами від улюбленого бренду Balenciaga, з яким досить давно співпрацює.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Зокрема, на ній були чорні сонцезахисні окуляри, в руці вона тримала мінісумку Balenciaga Hourglass, а ось вуха знаменитості прикрасили великі сережки Balenciaga Spark Oval Earrings.

Завершальним елементом образу стали високі чоботи із блакитними підборами. Образ Кім чудово відтіняв її нову бронзову засмагу.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

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