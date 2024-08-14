Засмагла і в золотому міні: Гайді Клум після відпустки повернулася на червону доріжку

Німецька супермодель Гайді Клум повернулася з відпустки, яку провела з чоловіком Томом Каулітцем на морі в Сен-Бартелемі на червону доріжку.

Модель та суддя проєкту America's Got Talent вийшла на червону доріжку перед першим чвертьфіналом 19-го сезону шоу.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

51-річна Гайді мала неймовірний вигляд в золотій мінісукні з червоним декором на спідниці, яка мала вигляд наче фольга і доповнила вбрання довгим плащем з такої самої тканини з червоною підкладкою. Аутфіт зірка доповнила золотими босоніжками на шпильках, кількома золотими прикрасами на шиї – кольє з медальйонами у формі сердець, браслетами на зап'ясті та золотими каблучками на пальцях. У моделі був червоний манікюр і педикюр, дуже насичений макіяж очей із золотими тінями на повіках і ніжно-рожевий блиск на губах, а також красивими хвилями укладене волосся.

Захід відбувся у готелі Dena у Пасадені. У своєму Instagram Гайді опублікувала кілька відео, як позувала на червоній доріжці, зокрема і разом зі своєю колегою Софією Вергарою, яка також є суддею проєкту.

А ще опублікувала кумедний ролик, як танцювала у перерві між зйомками в той момент, коли гример виправляла їй макіяж.

Раніше, нагадаємо, ми показували вам пікантний кадр із відпустки Гайді Клум, де знаменитість позувала топлес.

Читайте також:

Гайді Клум у розкішних вечірніх сукнях (24 фото)