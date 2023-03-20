Засмагла і з новою зачіскою: супермодель Белла Хадід продемонстрував образ у червоній сукні

Американська супермодель Белла Хадід мала чарівний вигляд, у червоній сукні від бренду Amy Shebab, яку обрала для заходу в Лас-Вегасі. Відома красуня відвідала відкриття нового ресторану Caesar Palace Stanton Social Prime.

Вбрання моделі було довжини міді, ідеально обтискало її струнку фігуру. До низу спідниця сукні була трохи розкльошена, а от рукави мали асиметричний крій. На стегнах цю однотонну сукню прикрашав пояс із пряжкою.

Белла вирішила доповнити образ чорними босоніжками на зав'язках, червоним манікюром та новою зачіскою – вона уклала волосся у кучері. Також помітно, що модель тільки-но повернулася з відпочинку, адже вона була дуже засмаглою.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

У порівнянні з іншими вбраннями моделі, ця сукня досить бюджетна і коштує зараз на сайті бренду 195 доларів.

Також на сторінці у Instagram Белла похизувалася перед пыдписниками, що вже п'ять місяців не п'є алкоголь.

Фото: Instagram Белли Хадід

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