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- Шоу-бізнес
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Засмагала біля басейну: панамська модель у яскравому бікіні продемонструвала пишні форми
Грейсі Бон активно просуває бодипозитив, закликаючи фоловерів любити своє тіло.
Модель plus-size з Панами Грейсі Бон опублікувала в Instagram знімок з відпочинку біля басейну.
Красуня приймала сонячні ванни у блакитному бікіні з червоною облямівкою. Вона, як завжди, похизувалася привабивим бюстом, тонкою талією та широкими стегнами.
У Бон було розпущене волосся, сонцезахисні окуляри на обличчі, золотий ланцюжок на шиї та золотий браслет на руці.
Дівчина обожнює своє тіло і закликає своїх підписниць також любити свої форми.
«Нагадування: одягни бікіні, сфотографуйся. Твоє тіло не чекає на дозвіл бути гарним», — написала Грейсі на фото.
Нагадаємо, Грейсі Бон у чорному купальнику з глибоким вирізом похизувалася пишними формами.