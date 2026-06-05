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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
352
Час на прочитання
1 хв

Засмагала біля басейну: панамська модель у яскравому бікіні продемонструвала пишні форми

Грейсі Бон активно просуває бодипозитив, закликаючи фоловерів любити своє тіло.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Грейсі Бон

Грейсі Бон

Модель plus-size з Панами Грейсі Бон опублікувала в Instagram знімок з відпочинку біля басейну.

Красуня приймала сонячні ванни у блакитному бікіні з червоною облямівкою. Вона, як завжди, похизувалася привабивим бюстом, тонкою талією та широкими стегнами.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

У Бон було розпущене волосся, сонцезахисні окуляри на обличчі, золотий ланцюжок на шиї та золотий браслет на руці.

Дівчина обожнює своє тіло і закликає своїх підписниць також любити свої форми.

«Нагадування: одягни бікіні, сфотографуйся. Твоє тіло не чекає на дозвіл бути гарним», — написала Грейсі на фото.

Нагадаємо, Грейсі Бон у чорному купальнику з глибоким вирізом похизувалася пишними формами.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
352
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