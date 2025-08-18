ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
466
Час на прочитання
1 хв

Засмагала на пляжі: бразильська модель у бікіні похизувалася ідеальною фігурою

Сінді Мелло насолоджується літньою відпусткою біля моря.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Сінді Мелло

Сінді Мелло

Сезон відпусток ще продовжується, тож бразильська модель Сінді Мелло показала в Instagram фото з відпочинку. Красуня приймала сонячні ванни на пляжі і вирішила сфотографуватися, лежачи на піску.

Сінді Мелло

Сінді Мелло

Мелло спокусливо позувала у світлому бікіні на зав’язках, демонструючи свою струнку фігуру. Вона заплющила очі і насолоджувалася моментом.

«Знайдіть мене тут», — підписала фото Сінді.

Нагадаємо, Сінді Мелло одягла на прогулянку білу сукню з американською проймою і глибоким декольте.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie