- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 466
- Час на прочитання
- 1 хв
Засмагала на пляжі: бразильська модель у бікіні похизувалася ідеальною фігурою
Сінді Мелло насолоджується літньою відпусткою біля моря.
Сезон відпусток ще продовжується, тож бразильська модель Сінді Мелло показала в Instagram фото з відпочинку. Красуня приймала сонячні ванни на пляжі і вирішила сфотографуватися, лежачи на піску.
Мелло спокусливо позувала у світлому бікіні на зав’язках, демонструючи свою струнку фігуру. Вона заплющила очі і насолоджувалася моментом.
«Знайдіть мене тут», — підписала фото Сінді.
Нагадаємо, Сінді Мелло одягла на прогулянку білу сукню з американською проймою і глибоким декольте.