Засмагала на пляжі: бразильська модель у бікіні похизувалася ідеальною фігурою

Сінді Мелло

Реклама

Сезон відпусток ще продовжується, тож бразильська модель Сінді Мелло показала в Instagram фото з відпочинку. Красуня приймала сонячні ванни на пляжі і вирішила сфотографуватися, лежачи на піску.

Сінді Мелло

Мелло спокусливо позувала у світлому бікіні на зав’язках, демонструючи свою струнку фігуру. Вона заплющила очі і насолоджувалася моментом.

«Знайдіть мене тут», — підписала фото Сінді.

Реклама

Нагадаємо, Сінді Мелло одягла на прогулянку білу сукню з американською проймою і глибоким декольте.