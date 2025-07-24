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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
1 хв

Засмагає в Греції: 54-річна Аманда Голден у помаранчевому купальнику продемонструвала струнку фігуру

Британська ведуча насолоджується відпусткою на морі. 

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Аманда Голден

Аманда Голден / © Instagram Аманди Голден

Аманда Голден потішила фоловерів в Instagram знімками з відпочинку у Греції. Позувала вона на двох локація: на сходах і на бортику басейна із неймовірно красивим пейзажом на море і гори.

Аманда Голден / © Instagram Аманди Голден

Аманда Голден / © Instagram Аманди Голден

Ведуча у стильному помаранчевому купальнику із зав’язками поніжилася на сонці. Вона також продемонструвала свою струнку спокусливу фігуру.

Аманда Голден / © Instagram Аманди Голден

Аманда Голден / © Instagram Аманди Голден

Біля Голден лежав солом’яний крислатий капелюх. На обличчя вона одягла масивні окуляри.

«Вбираючи все це», — підписала зірка фото.

Нагадаємо, Аманда Голден потрапила до об’єктивів фотографів дорогою з роботи у Лондоні. Вона з’явилася у вбранні кольору індиго, яке складалося з в’язаного топу без рукавів і спідниці вільного крою довжини міді.

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

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