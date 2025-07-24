- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 169
- Час на прочитання
- 1 хв
Засмагає в Греції: 54-річна Аманда Голден у помаранчевому купальнику продемонструвала струнку фігуру
Британська ведуча насолоджується відпусткою на морі.
Аманда Голден потішила фоловерів в Instagram знімками з відпочинку у Греції. Позувала вона на двох локація: на сходах і на бортику басейна із неймовірно красивим пейзажом на море і гори.
Ведуча у стильному помаранчевому купальнику із зав’язками поніжилася на сонці. Вона також продемонструвала свою струнку спокусливу фігуру.
Біля Голден лежав солом’яний крислатий капелюх. На обличчя вона одягла масивні окуляри.
«Вбираючи все це», — підписала зірка фото.
Нагадаємо, Аманда Голден потрапила до об’єктивів фотографів дорогою з роботи у Лондоні. Вона з’явилася у вбранні кольору індиго, яке складалося з в’язаного топу без рукавів і спідниці вільного крою довжини міді.