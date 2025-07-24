Засмагає в Греції: 54-річна Аманда Голден у помаранчевому купальнику продемонструвала струнку фігуру

Аманда Голден / © Instagram Аманди Голден

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Аманда Голден потішила фоловерів в Instagram знімками з відпочинку у Греції. Позувала вона на двох локація: на сходах і на бортику басейна із неймовірно красивим пейзажом на море і гори.

Аманда Голден / © Instagram Аманди Голден

Ведуча у стильному помаранчевому купальнику із зав’язками поніжилася на сонці. Вона також продемонструвала свою струнку спокусливу фігуру.

Аманда Голден / © Instagram Аманди Голден

Біля Голден лежав солом’яний крислатий капелюх. На обличчя вона одягла масивні окуляри.

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«Вбираючи все це», — підписала зірка фото.

Нагадаємо, Аманда Голден потрапила до об’єктивів фотографів дорогою з роботи у Лондоні. Вона з’явилася у вбранні кольору індиго, яке складалося з в’язаного топу без рукавів і спідниці вільного крою довжини міді.

Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images