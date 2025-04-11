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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
1 хв

Засмагла і спокуслива: модель у білому купальнику влаштувала фотосесію на пляжі

Джессіка Гейл обрала для відпочинку біле бікіні, яке чудово підкреслило її гарну засмагу.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — потішила фоловерів в Instagram серію нових пікантних світлин.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Білявка влаштувала фотосесію на пляжі. Позувала вона у білому купальнику, який чудово підкреслив її струнку фігуру, пишний бюст і гарну засмагу.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

У Джес було мокре волосся, ніжний макіяж і золоті прикраси.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

На деяких знімках Гейл доповнила свій пляжний лук білою мереживною спідницею максі.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл показала пікантні фото у червоному купальнику.

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