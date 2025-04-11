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- Шоу-бізнес
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Засмагла і спокуслива: модель у білому купальнику влаштувала фотосесію на пляжі
Джессіка Гейл обрала для відпочинку біле бікіні, яке чудово підкреслило її гарну засмагу.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — потішила фоловерів в Instagram серію нових пікантних світлин.
Білявка влаштувала фотосесію на пляжі. Позувала вона у білому купальнику, який чудово підкреслив її струнку фігуру, пишний бюст і гарну засмагу.
У Джес було мокре волосся, ніжний макіяж і золоті прикраси.
На деяких знімках Гейл доповнила свій пляжний лук білою мереживною спідницею максі.
Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл показала пікантні фото у червоному купальнику.