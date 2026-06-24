Засмагла Розі Гантінгтон-Вайтлі позувала в ефектних купальниках

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

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39-річна британська супермодель та колишня «ангел» Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі— представила другу частину колаборації з бразильським брендом ViX Paula Hermanny. У рамках співпраці було випущено лімітовану капсульну колекцію, до якої увійшли купальники, легкі пляжні сукні, накидки та інші речі для літнього гардеробу.

Нова лінійка поєднує фірмову естетику бренду з індивідуальним стилем моделі: лаконічні силуети, натуральні відтінки, елегантні деталі та акцент на жіночності. Колекція натхненна атмосферою морського відпочинку та втілює концепцію невимушеної розкоші, роблячи ставку на комфорт, мінімалізм і позачасовий дизайн.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Обличчям промокампанії, звісно ж, стала сама модель. Розі приміряла ефектні купальники з цікавим кроєм — асиметричні, з вирізами, а також із пластиковими та металевими деталями.

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Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі має приголомшливий вигляд. Зазначимо, що вона не лише модель, а й мама двох дітей: сина Джека Оскара та доньки Ізабелли Джеймс. Їхній батько — коханий моделі, 58-річний актор Джейсон Стейтем. Раніше, нагадаємо, Розі публікувала їхні милі фото.

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