Засмучений, ображений і йому боляче: учасник "Холостячки-2" прокоментував свій виліт із проєкту

Олег Плахотнюк дуже переймається через свій вихід із шоу.

У восьмому випуску романтичного реалітішоу "Холостячка-2" проєкт залишив Олег Плахотнюк. Головна героїня Злата Огнєвіч вирішила відпустити чоловіка тому, що у неї так і не виникли до нього почуття.

Олег прокоментував свій вихід із шоу, опублікувавши в Instagram відео з церемонії троянд. Він зазначив, що дуже засмучений, йому прикро і боляче через таке рішення Злати.

"Дивні почуття мене обурюють — вперше за 8 тижнів я повірив у себе, мої переживання контрольовані, віра в майбутнє максимальна — і я практично не переживаю...

Я навіть не думав про церемонію, і про те, що буде далі, був максимально розслаблений. Можливо виною тому моя довірливість, адже на тренуванні @zlata.ognevich обнадіяла мене, попросила не переживати і взагалі, як мені здалося цього тижня ми не погано провели час, і я показав себе з ще одного боку – з боку дорослого, серйозного чоловіка, який знає, що хоче і робить конкретні кроки… Ми стали ближчими, я відчув приплив почуттів, мені захотілося стати ближчими… Але… Так здавалося тільки мені… Ви всі бачили самі… Я не типаж Злати, вона не відчула іскри між нами і не хоче продовжувати цю агонію — і я вдячний їй за правду. Хоч і дуже засмучений і навіть трохи ображений. Я жива людина зі своїми емоціями та переживаннями і... сьогодні мені боляче", — написав Плахотнюк.

Олег також подякував своїм шанувальникам за підтримку. Він зізнався, що хороші коментарі та їхні побажання допоможуть йому швидше вибратися з "емоційної ями".

Олег опублікував також знімок, на якому він зазнімкований спиною до камери. Він у чорному класичному костюмі та туфлях йде дорогою.

У підписі до фото Олег поділився роздумами про свою участь та старання у шоу "Холостячка".

Олег Плахотнюк/Instagram

"Щойно до мене дійшло розуміння події — про те, що я "поза грою", одразу включився мій внутрішній процес самоаналізу і самокопання. І, як це завжди буває, я почав з себе. Проаналізувавши не раз весь свій шлях, побачення, слова, вчинки я дійшов висновку — я зробив все, що міг, і, напевно, навіть більше, оскільки "протримався" аж 8 тижнів, хоча мене "відправляли додому" ще з першого тижня. Я наче "трудяга на проєкті". Списав віршами та ідеями про побачення 2 блокноти, тому що на відміну від деяких "гарних" просто "вигризав" будь-які можливості побачень з @zlata.ognevich.

Олег Плахотнюк/Instagram

На момент мого відходу, у мене було 5 побачень – більше, ніж у когось на даному етапі, і це теж говорить про мою наполегливість та бажання бути поряд із Златою. А хтось із хейтерів ще каже, що я не проявився, як чоловік. Я як людина точна і акуратна розклала все по поличках, але перші висновки у мене пролетіли ще на церемонії, коли я побачив тільки три троянди замість чотирьох, і тут я зрозумів, що "моя пісня заспівана", і, коли Злата мене викликала, я вже подумки був готовий до її рішення. Але я справді зробив усе, що міг, і до себе запитань не маю… Просто їй подобається інший тип чоловіків і це нормально, з цим треба змиритися, змиритися та йти далі".

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