Заснула під час гриму: зірка "Бріджертонів" Нікола Коглан показала нові знімки зі знімань серіалу

Актриса вирішила порадувати шанувальників серіалу нові цікаві кадри зі знімального майданчика.
Серіал "Бріджертони" продовжує набирати популярності та любові глядачів. Днями він потрапив до топ-10 серіалів Netflix усіх часів. На честь цієї події виконавиця головної ролі у третьому сезоні – Нікола Коглан – опублікувала у своєму Instagram серію знімків, зроблених на знімальному майданчику костюмованої історичної драми.
На одному з фото вона позує у весільній сукні у компанії свого колеги та екранного коханого – актора Люка Ньютона.
Особливу увагу привернув кадр, на якому Нікола знята під час гриму.
Нагадаємо, Нікола Коглан з'явилася на прем'єрі "Бріджертонів" у рожевій сукні. На зірці було вбрання від бренду Rodarte, який являв собою приталену сукню романтичного дизайну, повністю розшиту паєтками, бісером та ніжно-рожевими перлинами.
Читайте також:
- У міні та на шпильках: зірка "Бріджертонів" Нікола Коглан позувала зі своїм екранним коханим
- У лавандово-синій міні-сукні: актриса Нікола Коглан сяяла на прем'єрі "Бріджертонів"
- Підігріває інтерес: зірка "Бріджертонів" показала фото зі знімального майданчика серіалу
- Зірка "Бріджертонів" Нікола Коглан блиснула пишним бюстом на обкладинці глянцю