Заснула під час гриму: зірка "Бріджертонів" Нікола Коглан показала нові знімки зі знімань серіалу

Серіал "Бріджертони" продовжує набирати популярності та любові глядачів. Днями він потрапив до топ-10 серіалів Netflix усіх часів. На честь цієї події виконавиця головної ролі у третьому сезоні – Нікола Коглан – опублікувала у своєму Instagram серію знімків, зроблених на знімальному майданчику костюмованої історичної драми.

На одному з фото вона позує у весільній сукні у компанії свого колеги та екранного коханого – актора Люка Ньютона.

instagram.com/nicolacoughlan

instagram.com/nicolacoughlan

instagram.com/nicolacoughlan

Особливу увагу привернув кадр, на якому Нікола знята під час гриму.

instagram.com/nicolacoughlan

instagram.com/nicolacoughlan

instagram.com/nicolacoughlan

Нагадаємо, Нікола Коглан з'явилася на прем'єрі "Бріджертонів" у рожевій сукні. На зірці було вбрання від бренду Rodarte, який являв собою приталену сукню романтичного дизайну, повністю розшиту паєтками, бісером та ніжно-рожевими перлинами.

Нікола Коглан / Фото: Associated Press

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