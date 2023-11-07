Заснула під час тренування: Девід Бекхем пожартував з дружини Вікторії

Екс-спортсмен із дружиною продовжують обмінюватися жартами у Instagram.
48-річний колишній футболіст Девід Бекхем любить продемонструвати своє чудове почуття гумору – записати смішне відео чи залишити дотепний коментар у Instagram. Найчастіше адресатом його жартів стає дружина – дизайнер та екс-співачка Вікторія Бекхем.
Так, цього разу Девід зробив фото своєї дружини у спортзалі. Як відомо, екс-"перчинка" багато часу приділяє заняттям спортом, але цього разу щось пішло не так. Віккі зображена на підлозі.
Підпис на фото говорить: "Не те щоб моя дружина любить драматизувати, але ось що трапилося сьогодні вранці" і "Хочу подрімати".
Мабуть, Вікторія дуже втомилася на тренуванні, що не могло залишитися поза увагою Девіда. Чекаємо на її "відповідь".
Нагадаємо, нещодавно стильний Девід Бекхем з'явився на презентації свого парфуму у барі-ресторані Torrisi у Нью-Йорку.
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