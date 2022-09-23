Застрягла в образі Мерилін Монро: Кім Кардашян на Тижні моди в Мілані

Знаменитості з'їхалися подивитися на покази мод та продемонструвати свої бездоганні образи.

Сьогодні на вулицях Мілана можна зустріти багатьох знаменитостей, які прилетіли на Тиждень моди сезону весна-літо 2023. Джессіка Честейн потрапила в об'єктиви фотографів в образі від Gucci, засвітивши груди у глибокому декольте чорної туніки.

А Кім Кардашян, яка одного разу одягнула на Met Gala культову "голу" сукню Мерилін Монро, ніяк не може вийти з образу легендарної кінозірки.

Ось і сьогодні на показ мод вона обрала образ у стилі Мерилін. Кім одягла білу коротку "плюшеву" сукню з накидкою від Dolce & Gabbana і доповнила вбрання білими мюлями з такої самої пухнастої тканини. Зачіска та макіяж теж були у стилі Монро.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Читайте також: