Засвітила білизну: італійська модель у вечірній сукні з прозорим низом з'явилася у Каннах

Італійська модель Паола Турані приїхала на відкриття 77-го Каннського кінофестивалю. Красуня одразу привернула до себе увагу своїм ефектним образом.

На Лазуровому узбережжі Франції вона з'явилася у вечірній чорній сукні-бюст'є від індійського дизайнера Рахули Мішри, яка була повністю усипана бісером, блискітками і паєтками.

Паола Турані / Фото: Getty Images

Низ вбрання був прозорим, що додало її аутфіту спокусливості. Паола блиснула перед присутніми чорною білизною. У цій сукні Турані мала стрункий і привабливий вигляд.

Модель взула чорні босоніжки на шпильках, уклала волосся назад, зробила макіяж із акцентом на очах і завершила лук діамантовими коштовностями від Damiani.

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