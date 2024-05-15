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Засвітила білизну: італійська модель у вечірній сукні з прозорим низом з'явилася у Каннах

Засвітила білизну: італійська модель у вечірній сукні з прозорим низом з'явилася у Каннах

Засвітила білизну: італійська модель у вечірній сукні з прозорим низом з'явилася у Каннах

Паола Турані / Фото: Getty Images

36-річна Паола Турані підкреслила струнку фігуру красивим вбранням від індійського модельєра.

Італійська модель Паола Турані приїхала на відкриття 77-го Каннського кінофестивалю. Красуня одразу привернула до себе увагу своїм ефектним образом.

На Лазуровому узбережжі Франції вона з'явилася у вечірній чорній сукні-бюст'є від індійського дизайнера Рахули Мішри, яка була повністю усипана бісером, блискітками і паєтками.

Паола Турані / © Getty Images
Паола Турані / Фото: Getty Images

Низ вбрання був прозорим, що додало її аутфіту спокусливості. Паола блиснула перед присутніми чорною білизною. У цій сукні Турані мала стрункий і привабливий вигляд.

Модель взула чорні босоніжки на шпильках, уклала волосся назад, зробила макіяж із акцентом на очах і завершила лук діамантовими коштовностями від Damiani. 

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