Засвітила білизну: італійська модель в пікантній сукні приїхала на показ в Мілані

У Мілані зараз триває тиждень моди і багато зіркових гостей потрапляють під приціли папараці.
На показ колекції весна-літо 2022 від бренду Ermanno Scervino під час Тижня моди в Мілані приїхала 34-річна італійська модель К'яра Баскетт.
Перед камерами фотографів К'яра позувала в чорній мереживній сукні в білизняному стилі, під якою виднілися чорні високі труси. Дівчина взула шкіряні черевики з шипами на невисоких підборах, а в руці у неї була маленька шкіряна сумка чорного кольору з торочками і окуляри від сонця.
Свій сміливий вечірній аутфіт К'яра Баскетт доповнила об'ємним укладанням і легким макіяжем на обличчі.
Нагадаємо, вчора, 24 вересня, в Мілані відбувся показ нової колекції весна-літо Versace. Перед шоу його головна зірка, натхненниця і креативна директорка Донателла Версаче була зображена фотографами в місті. Донателла з'явилася на публіці в ефектній шкіряній чорній сукні від свого ж бренду.
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