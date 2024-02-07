Засвітила білизну: зірка "Голодних ігор" Рейчел Зеглер у цікавому вбранні з торочкою вийшла у світ

Зірка фільму "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" та майбутньої стрічки "Білосніжка" – Рейчел Зеглер – побувала на презентації помади Dior Rouge Lipstick від креативного директора Dior Make-up Пітера Філіпса, яка відбулася у Беверлі-Гіллз.

Перед фотокамерами вона постала у цікавій короткій сукні з торочкою з бісеру. У такому вбранні Зеглер засвітила чорну білизну та продемонструвала стрункі ноги.

Рейчел Зеглер / Фото: Getty Images

Образ акторка доповнила чорними босоніжками з камінням і на шпильках. Вона зробила скромну зачіску, макіяж із червоною помадою та червоні манікюр та педикюр. Золоті прикраси завершили аутфіт Рейчел.

Нагадаємо, на прем'єрі "Голодних ігор" у Нью-Йорку вона позувала у синій сукні від бренду Givenchy.

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