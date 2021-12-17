Засвітила бюстгальтер: Шерон Стоун в ефектній леопардовій сукні приїхала на прем'єру фільму

63-річна Шерон Стоун відвідала прем'єру Джоела Коена "Трагедія Макбета", яка відбулася в театральному комплексі DGA в Лос-Анджелесі.

Для світського виходу акторка вибрала розкішний ансамбль: сукню в леопардовий принт із колекції Dolce & Gabbana весна-літо 2022 та чорне пальто одягла зверху. Розріз на її сукні в районі декольте був досить пікантним, і Шерон навіть засвітила бюстгальтер.

Шерон Стоун / Getty Images

В руках Стоун тримала маленьку чорну сумку на короткій ручці, взула червоні лаковані туфлі-човники на підборах, у вухах у неї були рожеві сережки-кільця з блискітками, коротке волосся ефектно укладене, а на обличчі легкий макіяж, а на зап'ясті красивий браслет з камінням.

Фільм "Трагедія Макбета" — перша режисерська робота Джоела Коена, над якою він працював сам без свого брата Ітана. 2019 року Ітан Коен заявив, що планує трохи відпочити від кіно, а його брат анонсував свій перший проєкт. У фільмі розповідається історія про те, як відьми переконують шотландського лорда Макбета в тому, що йому судилося стати королем. Зраджуючи друзів і дослуховуючись до порад честолюбної дружини, він вибирає зло способом досягнення своїх цілей.

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