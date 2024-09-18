Засвітила груди: Емілі Ратаковскі поділилася пікантними фотографіями

Модель часто радує фоловерів у Instagram – а їх у неї майже 30 млн – своїми відвертими зніманнями.
33-річна американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі опублікувала в Мережі серію пікантних фотографій, на яких вона зазнімкована у синій безрукавці з уже стертими написами та у чорних мереживних трусах.
(гортайте фото вправо)
Емілі грайливо піднімає футболку, таким чином засвічуючи груди.
"Займаюсь пранням", — лаконічно підписала фото модель.
Нагадаємо, раніше Емілі Ратаковскі привернула увагу на червоній доріжці. Вона прийшла на прем'єру Battlefield у рамках Венеціанського кінофестивалю. Модель одягла вінтажну зелену сукню з осінньої колекції бренду Gucci 2004 з глибоким декольте. Їй було так жарко на доріжці, що вона взяла із собою портативний вентилятор, з яким позувала перед фотографами.
Читайте також:
- На прогулянці із собакою: відому модель Емілі Ратаковскі помітили у Нью-Йорку
- У мінішортах та чоботях модель Емілі Ратаковскі помітили у незвичайному образі.
- У кроптопі та мінішортах: Емілі Ратаковскі блиснула плоским животом під час прогулянки