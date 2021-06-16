Засвітила ідеальний прес: Дженніфер Лопес сходила на вечерю з сестрою

Сестри Лопес сходили до популярного ресторану.

14 червня молодша сестра Дженніфер Лопес Лінда відсвяткувала своє 50-річчя. Спочатку сестри провели вечір на камерній вечірці з близькими і друзями. Зі свята обидві сестри запостили у соцмережах кілька знімків разом.

А ось наступного дня Дженніфер сфотографували біля популярного ресторану Craig's у Західному Голлівуді. Вона і Лінда прийшли туди повечеряти.

Дженіфер Лопес / Getty Images

Джей Ло вибрала для свого виходу коричневі штани, які трохи підвернула і поєднала з туфлями і невеликою сумкою через плече. Також на артистці був кроптоп білого кольору, який продемонстрував її підтягнуту фігуру. Волосся Дженніфер зібрала у високий пучок, а на очах у неї були сонцезахисні окуляри. Доповнила образ пара золотих сережок у вухах зірки.

Дженіфер Лопес / Getty Images

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