Засвітила сідниці: Гайді Клум у білому бікіні станцювала перед телевізором

Супермодель зраділа виходу серіалу, в якому вона також з'являється.
50-річна модель та телеведуча – Гайді Клум – опублікувала відео, на якому вона радіє виходу серіалу Die Bergretter, у зніманнях якого вона також взяла участь. Цей німецький серіал виходить на екрани з 2009 року і розповідає про гірських рятувальників в Альпах.
Зірка у білому бікіні, білій сорочці, кепці та сонцезахисних окулярах весело танцювала та стрибала біля телевізора під час вступних титрів.
Раніше Гайді показувала у своєму Instagram, як проходили знімання. Цікаво, яку роль зіграла Клум у серіалі – можливо, згодом вона про неї розповість. Судячи з фото, рятувальники знімали її зі скелі.
(гортайте фото вправо)
Нагадаємо, раніше Гайді Клум у сміливому образі сходила на "Формулу-1" – вона одягла шкіряну сорочку на голе тіло та високі шорти-труси.
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