Засвітила труси під прозорими лосинами: Крістен Стюарт одягла провокаційне вбрання

31-річна акторка Крістен Стюарт часто з'являється на публіці у різних провокаційних образах.

У студію SiriusXM у Нью-Йорку минулого тижня зірка фільму "Спенсер" приїхала у короткій білій майці, яку одягла без бюстгальтера, мереживних чорних лосинах під якими були видні чорні труси, а поверх цього вбрання дівчина одягла подовжений блейзер. Стюарт була взута в лакованы туфлі-човники на підборах, на шиї у неї красувалася прикраса у вигляді ланцюга, кілька каблучок було на пальцях і годинник на чорному шкіряному ремінці на зап'ясті.

Крістен Стюарт / Getty Images

Волосся акторка недбало зібрала в пучок, залишивши попереду одне пасмо, а макіяж зробила досить насичений.

Також ми бачили кілька інших образів акторки минулого тижня, коли вона приїздила на знымання кількох телевізійних шоу у Нью-Йорку, а також потрапляла під приціл папараці.

Крістен Стюарт / Getty Images

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