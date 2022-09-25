Засвітила все, що можна було: дуже невдалий образ Олівії Палермо на Тижні моди в Мілані

Від модних провалів ніхто не застрахований. Навіть якщо ти знаменита модниця, інфлюєнсерка та дизайнерка, ти можеш підібрати собі невдалий образ.
У Мілані триває Тиждень моди сезону весна-літо 2023. Знаменитості ходять на покази та позують фотографам. Усі намагаються продемонструвати стильні та гармонійні образи.
Актриса Джесіка Честейн зробила ставку на сексуальність і блиснула грудьми у стильному образі від Gucci, а Кім Кардашян продемонструвала ще один косплей Мерілін Монро у білому плюшевому міні та накидці від Dolce & Gabbana.
Легендарна супермодель Наомі Кемпбелл прийшла вчора, 24 вересня, на показ Salvatore Ferragamo у довгому плащі з найтоншої замші кольору молочного шоколаду з великим рубіном на шиї.
А ось Олівія Палермо зробила модний промах, одягнувши на показ Benetton трикотажний ансамбль кольору морської хвилі, що складається із светра та сукні.
По-перше сукня не приховувала всі недоліки фігури і навіть їх підкреслювала, по-друге, груди було добре видно й під светром рельєфно виділялися соски, але вигляд це мало не дуже спокусливий, тому що ребра під груддю виступали під тонким трикотажем сукні навіть сильніше.
Також під одягом були видні чорні стрінги Олівії, що теж не додавало родзинки образу.
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