Засвітила все, що можна було: дуже невдалий образ Олівії Палермо на Тижні моди в Мілані

Від модних провалів ніхто не застрахований. Навіть якщо ти знаменита модниця, інфлюєнсерка та дизайнерка, ти можеш підібрати собі невдалий образ.

У Мілані триває Тиждень моди сезону весна-літо 2023. Знаменитості ходять на покази та позують фотографам. Усі намагаються продемонструвати стильні та гармонійні образи.

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Актриса Джесіка Честейн зробила ставку на сексуальність і блиснула грудьми у стильному образі від Gucci, а Кім Кардашян продемонструвала ще один косплей Мерілін Монро у білому плюшевому міні та накидці від Dolce & Gabbana.

Кім Кардашьян / Фото: Getty Images

Легендарна супермодель Наомі Кемпбелл прийшла вчора, 24 вересня, на показ Salvatore Ferragamo у довгому плащі з найтоншої замші кольору молочного шоколаду з великим рубіном на шиї.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

А ось Олівія Палермо зробила модний промах, одягнувши на показ Benetton трикотажний ансамбль кольору морської хвилі, що складається із светра та сукні.

Олівія Палермо / Фото: Getty Images

По-перше сукня не приховувала всі недоліки фігури і навіть їх підкреслювала, по-друге, груди було добре видно й під светром рельєфно виділялися соски, але вигляд це мало не дуже спокусливий, тому що ребра під груддю виступали під тонким трикотажем сукні навіть сильніше.

Олівія Палермо / Фото: Getty Images

Також під одягом були видні чорні стрінги Олівії, що теж не додавало родзинки образу.

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