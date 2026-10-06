Засвітила білизну: Гайді Клум прийшла на показ у прозорій латексній сукні

Гайді Клум / © Getty Images

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53-річна німецька супермодель, телеведуча та член журі шоу America’s Got Talent — Гайді Клум— відвідала показ Christian Louboutin у межах Паризького тижня моди. Для цього модного заходу супермодель обрала сміливий образ.

Головним акцентом вбрання стала обтисла сукня шоколадно-коричневого відтінку з глянцевого латексу. Матеріал ефектно відбивав світло й підкреслював силует моделі, а також крізь нього просвічувалася її спідня білизна. Поверх сукні Гайді накинула вкорочену шубу зі штучного хутра.

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Гайді Клум / © Getty Images

Образ зірки доповнювали чорні лакові туфлі на високій платформі з ремінцями навколо щиколоток. Довге світле волосся Клум залишила розпущеним, уклавши його вільними хвилями.

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Показ колекції Christian Louboutin весна-літо 2027 під назвою Eternal Youth відбувся в паризькому Théâtre du Châtelet. Цей вечір поєднав моду та театральну виставу, а серед гостей були знаменитості та представники модної індустрії.

Нагадаємо, раніше Гайді Клум у асиметричному костюмі ефектно завершила показ у Парижі. Модель стала останньою учасницею показу колекції Ottolinger весна-літо 2027, продемонструвавши один із найбільш незвичайних образів шоу.

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