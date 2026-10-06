ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
1 хв

Засвітила білизну: Гайді Клум прийшла на показ у прозорій латексній сукні

Супермодель продемонструвала сміливий образ у Парижі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

53-річна німецька супермодель, телеведуча та член журі шоу America’s Got Talent — Гайді Клум— відвідала показ Christian Louboutin у межах Паризького тижня моди. Для цього модного заходу супермодель обрала сміливий образ.

Головним акцентом вбрання стала обтисла сукня шоколадно-коричневого відтінку з глянцевого латексу. Матеріал ефектно відбивав світло й підкреслював силует моделі, а також крізь нього просвічувалася її спідня білизна. Поверх сукні Гайді накинула вкорочену шубу зі штучного хутра.

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Образ зірки доповнювали чорні лакові туфлі на високій платформі з ремінцями навколо щиколоток. Довге світле волосся Клум залишила розпущеним, уклавши його вільними хвилями.

Показ колекції Christian Louboutin весна-літо 2027 під назвою Eternal Youth відбувся в паризькому Théâtre du Châtelet. Цей вечір поєднав моду та театральну виставу, а серед гостей були знаменитості та представники модної індустрії.

Нагадаємо, раніше Гайді Клум у асиметричному костюмі ефектно завершила показ у Парижі. Модель стала останньою учасницею показу колекції Ottolinger весна-літо 2027, продемонструвавши один із найбільш незвичайних образів шоу.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie